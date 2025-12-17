FIFAの男子年間最優秀選手に初選出され、表彰式で笑顔を見せるデンベレ＝16日、ドーハ（FIFA提供・ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】国際サッカー連盟（FIFA）は16日、ドーハで年間表彰式を開き、男子最優秀選手にフランス代表のデンベレ（パリ・サンジェルマン）を初選出した。28歳のFWはクラブ初の欧州チャンピオンズリーグ（CL）優勝の原動力となり、専門誌フランス・フットボールの「バロンドール」に続く個人賞を手にした。