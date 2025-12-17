作家の室井佑月氏が17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「もう離婚して下さい」と三くだり半を突きつけている夫で立憲民主党の米山隆一氏とのやりとりについて言及した。室井氏は入院中の11日に夫の米山氏に対し「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい」とポスト。妻が入院中、米山氏が連日ネ