「××歳でミニスカはキツい」「カラコンは痛い」--。【写真】「似合ってて可愛い」という声が多く寄せられたフリルのコーデそんな世間の勝手な線引きに対し、「やかましすぎる！」と投稿したのは、元アイドルで現在はYouTubeなどで発信をしている藤田シオンさん(@shion0_25mg)。「わたし32歳で76キロだけどフリルのお洋服着てるよ！みんな好きにやれ 一度きりの人生なのだから」という言葉に、SNSでは共感の声が寄せられました。