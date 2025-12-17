中国メディアの快科技は15日、米スタンフォード大学の国際人工知能（AI）活性度評価ツールに基づく国別AI競争力ランキングトップ30について取り上げた。記事によると、この評価は、研究成果や投資、人材誘致、ガバナンスの枠組みなど数十もの指標を網羅し、AI分野における各国のパフォーマンスを総合的に測定したもの。米国は、民間投資や学術研究、AIスタートアップ活動における優位性により、ランキングでトップに立った。中国は