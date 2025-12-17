「本当に今年は自分で何もできなかったのが正直なところですし、その中でファームに行って自分がやるべきことをしっかり見直して取り組めた時期が長かったので、それを来年活かしてやっていきたい。一軍の戦力として貢献できなかったのは、申し訳ないと思いますし、悔しい思いです」。ロッテの中村奨吾はプロ11年目の今季、プロ入り後自己ワーストの20試合の出場にとどまり、シーズン終盤の9月8日には福島県内の病院で『腰部鏡