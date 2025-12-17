プロゴルファーの河本結（ゆい、27＝RICOH）が17日までに自身のインスタグラムを更新。タイトなピンクドレス姿を披露した。「2025JLPGAAWARD2025シーズンも、応援ありがとうございました」とつづり、16日に都内のホテルで行われた国内女子ツアーの年間表彰式「JLPGAアワード」でのピンクのドレス姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「女神様」「なんと美しい」「ドレスのシルエットもゴージャスな雰囲