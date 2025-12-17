SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ミニのセットアップ＆ロングブーツ姿を披露した。「日本に帰ってきたら寒さにびっくりみんな体には気をつけてね」とマレーシアから日本に帰国し、寒さにびっくり。紺のミニのセットアップ＆ロングブーツ姿の写真などをアップし、「今週発売(12/18)のアイテムたちセットアップは展示会でもとっても人気だったよ首元と腰回りのお花