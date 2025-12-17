新しい社会インフラには新しい哲学が必要 ─澤田さんは京都哲学研究所の共同代表理事を務めていますが、設立の経緯を教えてください。 澤田2019年にNTTでは「IOWN」という新しい情報通信の基盤構想を打ち出しました。これは非常に大容量で低遅延の通信を可能にすることに加えて電力使用量を大幅に減らすという特質があります。 今後AIが本格的に普及していくにつれ電力使用量が激増していくことが見込まれる