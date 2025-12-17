『経営者賞』にお選びいただき、誠にありがとうございました。 会社は長い歴史を刻んできているものです。たまたま、この時代に自分が巡り合わせたのだと考えています。 住友林業が今、事業を続けることができているのも先人たちの努力のおかげですし、それを受け継いでくれているのが社員1人ひとりです。この賞は先人たち、頑張っている社員に贈られたものだと考えており、感謝しています。 当社は1691年住友家の