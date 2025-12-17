【日本】 通関ベース貿易収支（11月）08:50 予想640.0億円前回-2261.0億円（-2318.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-2111.0億円前回-42.0億円（通関ベース貿易収支・季調済) 機械受注（10月）08:50 予想-2.1%前回4.2%（前月比) 予想3.7%前回11.6%（前年比) 【英国】 消費者物価指数（CPI）（11月）16:00 予想0.0%前回0.4%（前月比) 予想3.5%