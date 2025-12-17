朝のドル円は１５４円７０銭台、米雇用統計後に１５４円４０銭前後まで＝東京為替 朝のドル円は１５４円７０銭台での推移。注目の米雇用統計は１１月の雇用者数前月比が予想を超えるも、１０月が予想を大きく下回る前月比１０万人超のマイナスとなり、２カ月合わせるとマイナス圏（９月時点１億５９５９万人、１１月時点１億５９５５万人季節調整済）ということもあって、発表後はドル売りが優勢となった。ただ、ある程度想