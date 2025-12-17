【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は16日、米軍が9月に中南米海域で実施した「麻薬密輸船」に対する追加攻撃の映像について、一般公開を拒否する考えを示した。ワシントンの連邦議会で記者団に語った。生存者を確認したにもかかわらず追加で攻撃して殺害したとされており、野党民主党からは情報公開に消極的な姿勢に批判の声が上がっている。ヘグセス氏は16日、ルビオ国務長官と共に議員らに「麻薬密輸船」に対する攻撃の