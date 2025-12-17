きょう未明、愛知県知多市で30代くらいの男性がトラックにはねられ死亡しました。 【写真を見る】深夜に男性がトラックにはねられ死亡 トラックを運転していた男逮捕愛知・知多市の県道46号 警察によりますと、きょう午前2時10分ごろ、愛知県知多市新知の県道46号を歩いていた30代くらいの男性が、走ってきたトラックにはねられました。 男性は意識不明の状態で病院に運ばれましたが約1時間後に死亡が確認されました。警察は