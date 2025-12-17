17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の641ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 740.59ポイントボリンジャーバンド3σ 736.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 721.99ポイント75日移動平均 719.67ポイントボリンジャーバンド2σ 715.12ポイント200日移動平均 710.50ポイント一目