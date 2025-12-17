30日放送の4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週日曜深０：10※レギュラー放送は深1：25フジテレビほか）では、１時間スペシャルで、「令和最新版！最強パワースポットってどこ？」をテーマに、メンバーが体当たりロケに挑戦する。【番組カット】興味津々に覗き込む佐野晶哉＆小島健同番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証し