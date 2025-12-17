将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定戦が12月16日、東京・将棋会館で行われ、増田康宏八段（28）が斎藤明日斗六段（27）を80手で下し、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を獲得した。増田八段は2期連続の挑戦となる。【映像】増田八段が2期連続挑戦を決めた瞬間昨期は五番勝負で0勝3敗のストレート負け。「不甲斐ない」と悔やんだ悪夢から1年、増田八段は“打倒・藤井”のヒントを、先に