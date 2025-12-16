付き合うなら、幸せにしてくれる男性がいいですよね。しかし、どのような男性が女性を幸せにできるのか、わかりにくいものです。そこで今回は、女性を幸せにしてくれる男性がよく使う言葉をご紹介します。｜何かあった？大丈夫？女性を幸せにする男性は、相手のことを本気で心配してくれる人が多いです。あなたが落ち込んでいると「何かあった？」「大丈夫？」と声をかけてくれる男性はいませんか？相手のちょっとした変化にすぐ気