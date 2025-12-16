どんな男性に対しても思わせぶりな態度をする女性が自分の彼氏に近づいてきたらと思うと気が気ではなくなるもの。そこで今回は、そんな彼氏に「近づけたくない女」の特徴を紹介します。やたらとボディタッチする彼女がいることを承知で、男性にやたらとボディタッチする女性は彼氏に近づけない方がいいでしょう。ボディタッチされる男性も何度もされていると「彼女は自分に気がある」と感じ始めてしまい、次第に女性に対して関心を