17日にWBA世界バンタム級タイトルマッチボクシングのWBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）は17日、東京・両国国技館で同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）との団体内統一戦に臨む。16日は前日計量が行われ、43歳ドネアのボディーに注目が集まった。決戦前日の計量は堤、ドネアともに53.4キロでクリアした。堤の仕上げに抜かりはないが、ドネアのボディーにも視線が集中した。X上のファンからは「ドネアちょい