「手伝うよ」──その一言が、どうしてこんなにつらく聞こえたんだろう。三浦はるか（34）は、共働きで忙しい毎日の中、優しいはずの夫・亮(36)との間に小さな温度差を感じていました。仲が悪いわけじゃない。でも、ふとした瞬間に胸がぎゅっと苦しくなる。ある夜、亮がかけた“何気ない一言”で、はるかは初めて自分が抱えてきた重荷の正体に気づきます。これは、その静かな気づきの物語です。「手伝うよ」が優しさじゃなく“負担