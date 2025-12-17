アップルの次期「Studio Display」のスペックや搭載チップに関する新しい情報を海外メディアが報じています。 ↑ディスプレイにもっと没入する？（画像提供／amanz／Unsplash） Macworldが確認したアップルの内部コードによれば、次期Studio Displayには最大120Hzの可変リフレッシュレート（いわゆるProMotion）と、HDRコンテンツに対応したディスプレイが採用されるとのこと。現行のStudio Displayはリフレッシュレートが60