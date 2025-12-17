アニメ映画『パリに咲くエトワール』の主題歌は、緑黄色社会の書き下ろし楽曲「風に乗る」に決まった。併せて、パリの美しい街並みとともに疾走感あふれるメロディーが初お披露目となる本予告映像が解禁。また、追加声優キャストとして、門脇麦、尾上松也、角田晃広（東京03）、津田健次郎らの出演が発表された。【動画】心躍るパリの美観と疾走感溢れる『パリに咲くエトワール』本予告本作は、『ONE PIECE FILM RED』や『コー