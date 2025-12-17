子どもの頃、専業主婦の母を持つ筆者は、子どもがいてもおしゃれをして、趣味を楽しんだりする母の友人に憧れていました。大人になった今、母やその友人の姿を思い出し、また自分を振り返ることで「働くこと」と「家にいること」それぞれの大切なことに気がつきました。 仕事したらいいのに