独身で頼れる親族がいない、いわゆる「天涯孤独」の状態で、終活を意識し始めたものの「財産を渡す相手もいないし、遺言書なんて面倒なだけ」と考えている方も少なくないであろう。相続人がいない場合、その方の財産は最終的にどうなるのか。北摂パートナーズ行政書士事務所の松尾武将さんに聞いた。 【画像】経験した相続トラブルもさまざま ー法定相続人が一人もいない場合、遺言書がなければ財産は最終的に