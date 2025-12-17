１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」のイケメン人気選手で、ライト級王者の細川一颯が１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。交際しているＡＢＥＭＡの人気アナウンサー、瀧山あかねとの２ショットを初公開した。１４日に行われたＢＤ１８で注目された賢民との次世代スター対決を制した細川。帰りの車に乗り込むと、そこにいたのは手を叩いて「いえーい！」と喜ぶ瀧