ニューヨーク証券取引所＝8月【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続落し、前日比302.30ドル安の4万8114.26ドルで取引を終えた。朝方発表された米雇用統計を受けて米経済の先行きに対する不透明感が意識され、売り注文が膨らんだ。米労働省が発表した11月の雇用統計は、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数が市場予想を上回った一方、失業率は4.6％と9月の4.4％から悪化した。