【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスは16日、本格的な冬を迎える中、ガザの住民が「人道的大惨事に直面している」と訴えた。燃料不足で暖房設備もなく、寒さで子どもが死亡していると主張した。イスラエルが支援物資のガザへの搬入を制限していると主張し、非難した。ガザではイスラエル軍とハマスの戦闘の影響で、住宅を含む多くの建物やインフラが破壊され、テント生活を強いられる住民も少なくない