チャリ・ロトは、「せとうちサイクルステイズ広島宇品」をアーバンサイクルパークス広島内に2026年春に開業する。建物は地上4階建て。客室はシングル、ダブル、2段ベッドを備えた客室、バルコニーを備えたオーバルスイートルーム、室内に段差のないユニバーサルルームなど全123室を設け、一部はコネクティング仕様で2名から6名まで宿泊できる。室内には自転車をそのまま持ち込めるサイクルハンガーを全室に設置し、南側客室はバン