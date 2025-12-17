●午前中は冷たい雨。身体を濡らさないよう大きめの傘の準備を●雨は午後3時ごろまでは降ったり止んだり。大気の状態も不安定で、雷雨となる可能性も●あす18日(木)、あさって19日(金)は天気回復。週末は再び天気下り坂＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜まで雲の多い空模様が続いていましたが、日付が変わるころ西から雨雲が接近してきました。この時間は中部で雨が降り出していて、日本海にはより活発な雨雲が控えている状況です。