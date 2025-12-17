前回記事『「フジテレビ局内の空気は最悪……」不動産事業に注力する民放キー局・局員たちの本音』より続くジブリを海外配信できれば……キー局のなかでも特に好調なのが、中間期としては過去最高の売上高となる2106億円をたたき出したTBSHDだ。TBS局員が言う。「ドラマ枠『日曜劇場』でのヒットや9月の『世界陸上』の高視聴率もあって、局内は多幸感に包まれている。7月には『TBS AWARDS』というイベントも開かれ、貢献した部署や