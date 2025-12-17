語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第40回・最終回】宿澤広朗（熊谷高→早稲田大）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。最終回となる連載40回目は、それにふさわしい男を取り上げたい。早稲田大学の名SHとして2度の日本一に貢献し、社会人では銀行マンとの「二足のわらじ」を履きながら日本代表指揮