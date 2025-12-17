正史『三国志』を渡邉義浩さんが解説 #3 これはフィクションではない。──史実である。歴史小説や映像作品などを通して広く知られている、三国志の世界。そのもとになっているのは、今から1800年ほど前に、中国の「正史」の一つとして陳寿が著した『三国志』です。約400年も続いた帝国・漢が滅び、混迷の時代を迎えたとき、先人たちはどのように生きたのか？早稲田大学文学学術院教授の渡邉義浩さんによる『別冊NHK100分de名著