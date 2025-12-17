トランプ政権は、ベネズエラのマドゥロ政権への圧力を強め、空母打撃群を展開している。麻薬密輸船を攻撃したり、タンカーを拿捕したりしている。ベネズエラ情勢は緊迫している。マチャド氏「次は自由なベネズエラで」今年のノーベル平和賞は、ベネズエラの野党指導者であるマリア・コリーナ・マチャド元国会議員に与えられた。彼女は、変装してベネズエラから逃亡し、授賞式には間に合わなかったが、ノルウェーのオスロに何とか到