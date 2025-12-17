私立大学へ進学といっても、文系・理系あるいは医歯系なのか、また自宅から通学するのか、自宅外から通学するのかによって大学進学にかかる費用全体は大きく変わってきます。 本記事では、私立大学へ進学する際にかかる学費と自宅通学・自宅外通学によってかかる費用を確認し、奨学金制度の概要と奨学金を借りるときの目安について解説します。 私立大学の学費について お子さまが私立大学へ進学予定ということです