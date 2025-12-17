『ブラックパンサー』シリーズのライアン・クーグラー監督による最新作『罪人たち』が、映画賞シーズンの有力候補として話題だ。2026年（第83回）ゴールデングローブ賞では、作品賞（ドラマ部門）ほか7部門にノミネート。での健闘を期待する声も大きい。 米では、『罪人たち』の製作に、2020年に逝去したチャドウィック・ボーズマンの影響があったことが明かされている。