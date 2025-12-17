「株主優待」で充実の年末をこんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。早いもので今年も残りわずかとなりました。今年の株式市場の話題と言えばやはり日経平均株価5万円突破、史上最高値更新でしょうか。イケイケ市場で「株界隈」では盛り上がっておりますが、世の中的には物価高に賃金の上昇が追い付かず、円安で輸入価格の高騰。日々のやり繰りに追われ、「持つ者」と「持たざる者」との格差が広がっているように感じます。