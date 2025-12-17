オタフクソース（広島市西区）は、ソース業界でシェアトップクラスを誇る。現在は、海外進出も果たし、グループの連結売上高（25年9月期）は324億9000万円と過去最高となっている。業界としては最後発となるソースの開発・販売だった同社は、いかにして現在の地位を築いたのか。オタフクソースの佐々木孝富社長に、ライターの鬼頭勇大さんが聞いた――。（第1回）撮影＝プレジデントオンライン編集部■「お好み焼き」か「お好み焼