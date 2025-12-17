かつて銀幕があった場所は、今や「岩壁」と化した。ソウルの中心部、鍾路（チョンノ）。韓国映画史の象徴とも言える大手シネコン「CGVピカデリー1958」の扉を開けると、そこに広がるのはポップコーンの香り漂うロビーではない。目に飛び込んでくるのは、色とりどりのホールド（突起物）が埋め込まれた巨大な壁と、それに挑むスポーツウェア姿の若者たちだ。CGVが一部の上映館の座席をすべて撤去し、「PEAKERS」というクライミン