親子2代にわたってシリアを独裁的に統治したアサド政権が2024年12月8日に崩壊し、1年が経った。当時、イギリスでシリア難民の取材をしていた著者は、同行していた8歳の長男を連れ、日本で働くシリア難民の夫も呼び寄せ、あの歴史的瞬間に立ち会った。「政権が崩壊したことにより、これまで私が取材をしていた難民たちが戻ってくる流れになったので、急遽、取材先をイギリスからシリアに変更しました。夫の仕事場にも電話を掛けて