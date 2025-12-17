年の瀬で忙しい時期だからこそ、頭のリフレッシュが必要。そんなときには、読書でもしてみてはいかがでしょうか。おすすめの新刊4冊を紹介します。『しっぽのカルテ』村山由佳／集英社／1980円信州の森の一画にあるエルザ動物クリニック。不思議な喋り方をする北川梓院長の下、動物看護師の雅美や絵里香、受付の深雪と、20〜40代の女性4人で切り回すここには、瀕死の子猫、死期が近い愛犬などが運び込まれてくる。人と動物との