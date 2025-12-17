自民党との差異が伝わらない「台湾有事発言」で日中関係をギクシャクさせても、高市早苗政権の高支持率は変わらない。FNN（フジニュースネットワーク）と産経新聞が11月22〜23日に行った合同世論調査で、75・2％と高水準を維持した。好対照なのが参政党だ。7月の参院選で1議席を15議席に伸ばして世間を驚嘆させ、8月の調査では野党第一党の9・9％まで支持率を伸ばしていたが、11月は半減以下の4・5％で野党トップを5・3％の立憲民