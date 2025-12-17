昭和を代表する文豪・松本清張の生涯を描いた『松本清張の昭和』（2025年12月25日発売）は、清張の「初の本格評伝」となります。著者は、松本清張を研究する文芸評論家で、明治大学准教授の酒井信さんです。酒井さんは長年にわたり、清張のさまざまな関連資料を収集し、人物と作品研究を深めてきました。そしてこのたび研究の集大成として、清張の自分史のみに頼らない多角度的な視点から新たな像を結ぶ、清張の評伝を完成させまし