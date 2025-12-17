現在、長期金利が上昇しているが、これは、高市内閣の拡張的財政政策と物価上昇率の高まりによると考えられる。この2つの要因のいずれも、金融政策で対処すべき問題ではなく、政府が対処すべき問題だ。金融政策にとって重要なのは、現在の政策金利が中立金利に比べて低すぎる値になっており、実質政策金利が負の値になっていると考えられることだ。これを修正するために、政策金利の引き上げが必要だ。「今回の利上げでもまだ緩和