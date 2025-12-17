女優の佐々木希が１４日付で自身のインスタグラムを更新。癒やしとなっている編み物の腕前を披露した。「編み物マフラー、ブランケット、スヌード、バッグ。現場や移動中に。癒し」と投稿。車内で編み物をする様子や、編んだバッグやふわふわもこもこのブランケット、ざっくり感がキュートなスヌードなどを公開した。この投稿に「販売して欲しいくらい上手です」「手先が器用で羨ましい！」「可愛いし、センスいい！！」「