本格的な寒さが訪れるホリデーシーズン。冷えに悩む女性に寄り添うニットランジェリーブランド「ナイネン」から、心も体も温める新作と特別なホリデーギフトが登場しました。“体温を1℃上げる”というコンセプトのもと、着心地、機能性、デザイン性を兼ね備えたラインナップは、日常のリラックスタイムを格上げしてくれる存在。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな温活アイテムに注目