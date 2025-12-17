元人気グラビアアイドルでタレント、今年８月に第２子長女の誕生を発表した森咲智美が１５日付で自身のＳＮＳを更新。家族旅行の様子をアップした。「先日、家族で旅行へロケで訪れて感動してから、『いつか家族みんなで来たい』と思っていた忍野八海へ」と投稿。夫で今季現役ドラフトでオリックスへ移籍する平沼翔太と、長男、長女を連れ山梨・忍野八海を訪れた様子などを公開。続けて「富士山が見える旅館で、子どもたちの