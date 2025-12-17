ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は16日、ロシアによる侵攻で悪化した財政の再建には欧州連合（EU）が凍結しているロシア資産2100億ユーロ（約38兆円）が必要だと訴えた。多額の財政赤字を抱えており「凍結資産を活用する以外の代替策はない」と表明、武器購入や経済復興に充てる考えを示した。訪問先のオランダ西部ハーグでの共同記者会見で述べた。EUは、18日