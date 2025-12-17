「老後2,000万円問題」などが話題となり、将来資金が尽きることを恐れて現役時代から節約に励む人は多いものです。しかし、いざリタイア生活に入ったとき、金銭的な不安とは真逆の、「お金を使えなかった」という後悔に苛まれるケースが少なくありません。ある男性のケースを見ていきます。バブル崩壊を経験し、「お金を使うことに慎重になり過ぎた」77歳男性都内在住の佐藤健二さん（77歳・仮名）。現役時代は、大手企業の営業職