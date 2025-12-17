16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。会見やインタビューなどで最も印象に残った選手のひと言に贈られるメディア賞『ベストコメント』部門は、工藤遥加に贈られた。【アワード写真集】大胆！ 脇元華はスリットドレス「失敗をするのがカッコ悪いんじゃなくて、チャレンジしないのがカッコ悪いんだ」3月「アクサレディス」で悲願のツアー初Vを果たした。2011年のプロテスト合格から4991日目。ツアー史上2番目に遅