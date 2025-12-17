中国・陝西省で12月15日、見慣れたパンダとは少し異なる珍しいジャイアントパンダが撮影された。【映像】珍しい「茶パンダ」の冬前トレーニングパンダといえば、体毛の色は白と黒。しかし、映像の中でよちよち歩いているパンダは、黒い部分が茶色という世界的にも珍しい「茶パンダ」なのだ。中国・陝西省の研究センターで飼われている「チーザイ」という名のジャイアントパンダ。飼育下では世界で唯一の「茶パンダ」だという